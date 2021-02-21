بليحق: خاطبنا لجنة 5+5 حول تأمين سرت وعقد جلسة مجلس النواب بها

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بإنه بناءً على ما أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 15 من الشهر الجاري، وبتوجيهات من رئيس مجلس النواب بدأت التجهيزات لعقد جلسة في مدينة سرت ، تم مخاطبة لجنة 5+5 حول تأمين المدينة وعقد جلسة مجلس النواب بها .

وأضاف بليحق، بحسب إيجاز صحفي لمجلس النواب، بأن اللجنة المشكلة من رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري، بدأت اعمالها صباح اليوم بلقاء عدد من السلطات المحلية في مدينة سرت منها المجلس التسييري والأجهزة الأمنية بالمدينة .

وقدم المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الشكر والتقدير لأهالي مدينة سرت على ترحيبهم بهذه اللجنة وتقديم كل الدعم لها وفي مقدمتهم المجلس التسييري ومجلس الحكماء والأعيان و مديرية الأمن وكافة أهالى مدينة سرت دون استثناء على ترحابهم بمجلس النواب الذي سوف يعقد جلسة خاصة بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية .