ليبيا الان

المركزي يرد على تقرير «جلوبال ويتنس»

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعرب مصرف ليبيا المركزي، عن رفضه لما نشره تقرير منظمة “جلوبال ويتنس” الجمعة الماضية بشأن ليبيا.

وقال المصرف، إن تقرير المنظمة تضمن مغالطات وأخطاء سبق أن قام مصرف ليبيا المركز في إطار التزامه بمبدأ الشفافية والإفصاح بالتواصل مع المنظمة وتقديم كافة التوضيحات والبيانات اللازمة بالخصوص.

وأعرب المصرف، عن استهجانه لتجاهل المنظمة في تقريرها المشار إليه لتلك التوضيحات والبيانات التي قدمها بشأن المغالطات التي وردت في مسودة التقرير، مما قال إنه يؤكد افتقار التقرير للمهنية والموضوعية والحياد.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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