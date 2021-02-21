المركزي يرد على تقرير «جلوبال ويتنس»

أعرب مصرف ليبيا المركزي، عن رفضه لما نشره تقرير منظمة “جلوبال ويتنس” الجمعة الماضية بشأن ليبيا.

وقال المصرف، إن تقرير المنظمة تضمن مغالطات وأخطاء سبق أن قام مصرف ليبيا المركز في إطار التزامه بمبدأ الشفافية والإفصاح بالتواصل مع المنظمة وتقديم كافة التوضيحات والبيانات اللازمة بالخصوص.

وأعرب المصرف، عن استهجانه لتجاهل المنظمة في تقريرها المشار إليه لتلك التوضيحات والبيانات التي قدمها بشأن المغالطات التي وردت في مسودة التقرير، مما قال إنه يؤكد افتقار التقرير للمهنية والموضوعية والحياد.