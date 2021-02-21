ليبيا الان

مالطا تستجوب 55 مهاجراً قادمين من ليبيا

تم النشر منذُ 50 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشر خفر السواحل في مالطا باستجواب 55 مهاجرا وصلوا الشواطئ الشمالية للبلاد انطلاقاً من ليبيا.

وقالت صحيفة “مالطا توداي” إن المهاجرون، وجميعهم رجال، شوهدوا وهم يدخلون على متن زورق في وادي بوني في بيرشبوكا في ساعات الصباح الأولى.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المهاجرين غادروا ليبيا على متن الزورق الذي تم العثور عليه بالقرب من وادي البوني، حيث قامت شرطة الهجرة باعتقالهم ويجري التحقيق معهم.

وأشارت الصحيفة إلى تزايد عدد عمليات عبور طالبي اللجوء من ليبيا في الأسابيع الأخيرة، حيث أبلغت خدمة الإنقاذ عبر الخط الساخن عن رصد عديد المهاجرين في البحر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك