مالطا تستجوب 55 مهاجراً قادمين من ليبيا

باشر خفر السواحل في مالطا باستجواب 55 مهاجرا وصلوا الشواطئ الشمالية للبلاد انطلاقاً من ليبيا.

وقالت صحيفة “مالطا توداي” إن المهاجرون، وجميعهم رجال، شوهدوا وهم يدخلون على متن زورق في وادي بوني في بيرشبوكا في ساعات الصباح الأولى.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المهاجرين غادروا ليبيا على متن الزورق الذي تم العثور عليه بالقرب من وادي البوني، حيث قامت شرطة الهجرة باعتقالهم ويجري التحقيق معهم.

وأشارت الصحيفة إلى تزايد عدد عمليات عبور طالبي اللجوء من ليبيا في الأسابيع الأخيرة، حيث أبلغت خدمة الإنقاذ عبر الخط الساخن عن رصد عديد المهاجرين في البحر.

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