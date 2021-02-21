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ليبيا.. تعرض سيارة فتحي باشاغا لهجوم

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
قناة سكاي نيوز
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز

أفادت مصادر “سكاي نيوز عربية”، الأحد، بتعرض سيارة وزير الداخلية في حكومة طرابلس، فتحي باشاغا، لإطلاق نار في منطقة جنزور غربي العاصمة الليبية، دون أن يصاب بأذى.

وأوضحت المصادر ذاتها أن أحد المهاجمين قتل عقب مطاردة الحراس له، بينما وقع آخر في قبضتهم.

وأصيب في الحادث ذاته أحد حراس الوزير باشاغا بجروح.

وحسب مصادر ومطلعة فإن مقر وزارة داخلية الوفاق في طرابلس يشهد تشديدا للإجراءات الأمنية وحالة توتر.

وحلقت طائرة هيليكوبتر تابعة لوزارة الداخلية فوق منطقة المصحة بجنزور، فيما وصلت تعزيزات من قوات الوزارة الموالية لباشاغا، وعلمت تقطع الطرق بمحيط المنطقة.

وعادة يتحرك باشاغا، الرجل القوي في طرابلس، بموكب هائل من السيارات  المصفحة.

 

عن مصدر الخبر

قناة سكاي نيوز

قناة سكاي نيوز

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  • جو الطاغيان هذا الي مدايره باش أغا مسبب مشاكل حتى لعماال الانشائات والمدنيين ومعطل أعمالهم – كانه كويس راهو يمشي بين الناس ويشوف حوال الامن من غير خوف ـ اكيد تجار السوق السوداء الي يدافعوا عليهم ـ بالله افضل شيء حولوا الامن الداخلي لقوة حماية طرابلس والمواطنين ـ مع جهاز الشرطة العسكرية الليبية ناس عقال ومع الاوقاف الاشلامية ولا يدوروا في دعايات ولا حماية شوية مخربين جايين من الفيافي للعاصمة وياريت حتى يحترموا النظام الأمني داخلها والمظهر العام وتعب الناس وشغل االبلديات .!!!

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