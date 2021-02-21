تطور ليبي في مؤشر التجارة الإلكترونية في 2020

كشف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن تصنيفه السنوي لمؤشر التجارة الإلكترونية “B2C” بين المؤسسات التجارية والمستهلكين لعام 2020.

وتصدرت سويسرا التصنيف للمرة الأولى، والذي يرصد حركة التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين في 152 دولة حول العالم.

وقد تم تصنيف الدول بناء على عدة عوامل هي: القدرة على الوصول إلى خوادم الإنترنت الآمنة، موثوقية الخدمات البريدية، نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت ولديهم حساب مع مؤسسة مالية أو مزود خدمة الأموال عبر الهاتف الجوال.

أما ليبيا فقد جاءت في المركز 85 عالميًا، ووصلت نسبة مستخدمي الإنترنت في البلاد إلى 75%، أما نسبة من يملكون حسابًا في مؤسسة مالية أو مزودي خدمات الأموال عبر الهاتف الجوال فوصلت إلى 66% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا وحصلت ليبيا على 49.7 درجة من أصل 100.

وبحسب التقرير فإن 20% من مستخدمي الإنترنت في ليبيا يقومون بالتسوق على الإنترنت، وصنفت البلاد بأنها من ضمن 10 اقتصادات نامية وتعيش مرحلة انتقالية في التجارة الإلكترونية في إفريقيا.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عربيًا و 37 عالميًا، مسجلةً تراجعا بـ9 مراكز مقارنة بالعام الماضي عندما حلت في المركز 28 عالميًا.

وجاءت السعودية في المركز الثاني عربيًا، ثم قطر، عُمان، الكويت، لبنان، البحرين، الأردن، تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب، مصر، العراق، السودان وأخيرًا اليمن.

وفي المركز الثاني عالمياً جاءت هولندا التي كانت في الصدارة في العام الماضي، ثم الدنمارك، سنغافورة، والمملكة المتحدة في المركز الخامس.

وأشار التصنيف إلى أن 1.5 مليار شخص في العالم ممن تبلغ أعمارهم فوق 15 عامًا تسوقوا عبر الإنترنت في عام 2019 أي ما يعادل 27% من سكان العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية