النجار: نتوقع زيادة في إصابات كورونا.. ومشغلات معامل التحاليل مقتصرة على الحالات المستعجلة

ليبيا – أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار أن مشغلات معامل التحاليل مازالت غير متوفرة وأن التحاليل مقتصرة فقط على الحالات المستعجلة.

النجار أعرب في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”التي تبث من تركيا بتمويل قطري عن أمله في توفير عدد إضافي من أجهزة التحاليل لدعم العدد الموجود، والمساعدة في استيعاب عدد العينات.

وأشار إلى أنهم يطمحون إلى رفع عدد العينات من 3 آلاف عينة إلى 10 آلاف عينة يوميا، مضيفاأن فرق الرصد والتقصي والعاملين في مراكز العزل لم يتقاضوا أي مستحقات مالية نظير عملهم منذ عدة أشهر.

النجار توقع تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا بعد الاكتظاظ الواقع الفترة الماضية بالمصارف التجارية والاحتفالات بمناسبة ثورة 17 فبراير في كل مدن ليبيا وما صاحبها من عدم الالتزام بالتعليمات الوقائية والإجراءات الاحترازية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية