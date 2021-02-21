رئيس المجلس الرئاسي الجديد يؤكد على ضرورة توفير لقاح كورونا في البلاد بأسرع وقت ممكن

طرابلس 21 فبراير 2021 (وال)-أكد رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي اليوم الأحد، على دعم عمل اللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وتوفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا في البلاد بأسرع وقت ممكن.

هذا وجاء ذلك خلال اجتماع عقده بطرابلس، بحضور نائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني ورئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة، مع اللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

هذا وناقش المنفي خلال الاجتماع؛ آلية عمل اللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والصعوبات التي تواجهها وطرق حلحلتها للتصدي للوباء والحد من انتشاره، واستعدادات مراكز العزل والإيواء واحتياجاتها اللازمة لمواجهة الوباء. (وال-طرابلس) ر ت

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