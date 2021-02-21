عاجل// أرتال من قوات الداخلية تقطع الطرق بمحيط المصحة في جنزور غربي طرابلس بعد محاولة اغتيال باشاغا

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، بأن أرتال من قوات الداخلية قطعت الطرق بمحيط المصحة في جنزور غربي طرابلس بعد محاولة اغتيال وزير الداخليه المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، بأن أرتال من قوات الداخلية قطعت الطرق بمحيط المصحة في جنزور غربي طرابلس بعد محاولة اغتيال وزير الداخليه المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
جو الطاغيان هذا الي مدايره بتش أغا مسبب مشاكل حتى لعماال الانشائات والمدنيين ومعطل أعمالهم -علاش بيغتالوه ..!! ـ كانه كويس راهو يمشي بين الناس ويشوف حوال الامن من غير خوف ـ اكيد تجار السوق السوداء الي يدافعوا عليهم ـ بالله افضل شيء حولوا الامن الداخلي لقوة حماية طرابلس والمواطنين ـ مع جهاز الشرطة العسكرية الليبية ناس عقال ومع الاوقاف الاشلامية ولا يدوروا في دعايات ولا حماية شوية مخربين جايين من الفيافي للعاصمة وياريت حتى يحترموا النظام الأمني داخلها والمظهر العام وتعب الناس وشغل االبلديات .
جو الطاغيان هذا الي مدايره باش أغا مسبب مشاكل حتى لعماال الانشائات والمدنيين ومعطل أعمالهم – كانه كويس راهو يمشي بين الناس ويشوف حوال الامن من غير خوف ـ اكيد تجار السوق السوداء الي يدافعوا عليهم ـ بالله افضل شيء حولوا الامن الداخلي لقوة حماية طرابلس والمواطنين ـ مع جهاز الشرطة العسكرية الليبية ناس عقال ومع الاوقاف الاشلامية ولا يدوروا في دعايات ولا حماية شوية مخربين جايين من الفيافي للعاصمة وياريت حتى يحترموا النظام الأمني داخلها والمظهر العام وتعب الناس وشغل االبلديات .
أضف تعليقـك