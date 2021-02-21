عاجل// أرتال من قوات الداخلية تقطع الطرق بمحيط المصحة في جنزور غربي طرابلس بعد محاولة اغتيال باشاغا

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، بأن أرتال من قوات الداخلية قطعت الطرق بمحيط المصحة في جنزور غربي طرابلس بعد محاولة اغتيال وزير الداخليه المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة.

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