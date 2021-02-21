اليعقوبي تطالب بانتخاب رئيسا لليبيا مباشرة من الشعب

طالبت عضو مجلس النواب، السيدة اليعقوبي، بانتخاب رئيسا لليبيا مباشرة من الشعب.

ونادت اليعقوبي، بالتأسيس لقاعدة تحرم أن يجمع شخص واحد سلطتين تنفيذية وتشريعية، حتى لا تنعدم الحرية السياسية وتسير مصالح الدولة سيرا حسنا، وتصان الحريات الفردية وتحول دون استبداد الأجسام المنتخبة، ولا تشكل كل سلطة (جزيرة معزولة) أو دولة داخل دولة.

وأوضحت اليعقوبي، أنه يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات أحد المبادىء الأساسية التي ترتكز عليها أغلب النظم الديمقراطية ، وهو مبدأ رئيسي للديمقراطية في جوهرها ، وهو ما يماثل في ذات الأهمية مبدأ سيادة الأمة و الشعب , وسلطة الشعب هي مبدأ وشرط حيوي وضروري، وهي سلطة كافة المواطنين في الدولة، لجميع الأفراد والمجموعات الأكثرية و الأقلية.

وأكدت اليعقوبي، أن تجربة ليبيا النيابية أفقدت المواطن ثقته في الدولة وفي من يصل إلى سدة الحكم بإسم النيابة الذين تناسوا دورهم المنوط بهم وذهبوا إلى أبعد من مهامهم وتدخلوا في عمل السلطة التنفيذية وأربكوها وعرقلوها طيلة العشر سنوات الماضية، فنجد النائب رئيساً ونجده وزيراً وسفيراً بل حتى رئيس لشركة عامة في مشهد لا يوجد فيه احترام لا للدولة ولا للشعب ولا للقانون .

وقالت اليعقوبي، إنه إذا تم العمل على تهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية فلا معرقل لذلك إذا خلصت النوايا وصدق العمل سيكون الإنجاز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24