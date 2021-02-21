بليحق يؤكد بدء التجهيزات لعقد جلسة برلمانية في سرت

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بأنه بناءً على ما أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 15 من الشهر الجاري وبتوجيهات من رئيس مجلس النواب بدأت التجهيزات لعقد جلسة في مدينة سرت.

وأوضح بليحق، بأنه تم مخاطبة لجنة 5+5 حول تأمين المدينة وعقد جلسة مجلس النواب بها، مضيفا بأن اللجنة المشكلة من رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري بدأت أعمالها صباح اليوم بلقاء عدد من السلطات المحلية في مدينة سرت منها المجلس التسييري والأجهزة الأمنية بالمدينة.

وقدم المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الشكر والتقدير لأهالي المدينة على ترحيبهم بهذه اللجنة وتقديم كل الدعم لها وفي مقدمتهم المجلس التسييري ومجلس الحكماء والاعيان ومديرية الأمن وكافة أهالي مدينة سرت دون استثناء على ترحابهم بمجلس النواب الذي سوف يعقد جلسة خاصة بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.