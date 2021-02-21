الحكومة الجديدة تبحث مع لجنة مجابهة كورونا الصعوبات التي تواجهها

عقد رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا بطرابلس مع اللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا.

وأوضح المكتب الاعلامي للمجلس الرئاسي في بيان أن الاجتماع ناقش آلية عمل اللجنة والصعوبات التي تواجهها وطرق حلحلتها للتصدي للوباء والحد من انتشاره و استعدادات مراكز العزل و الإيواء واحتياجاتها اللازمة لمواجهة الوباء.

وأشار المكتب إلى أن المنفي أكد خلال الاجتماع على دعم عمل اللجنة وتوفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا في البلاد بأسرع وقت ممكن.

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