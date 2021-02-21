قلمة: دبيبة ناقش مع النواب توزيع الحقائب الوزارية و عدد من القضايا المحلية

قال عضو مجلس النواب صالح قلمة، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أكد خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعضاء المجلس في مدينة طبرق أنه حريص على التشاور مع كافة الأعضاء الممثلين عن الجنوب والشرق والغرب.

وأوضح قلمة في تصريحات صحفية أن دبيبة تحدث بإيجابية وتطرق إلى عدد من القضايا المحلية خاصة المرحلة التمهيدية الصعبة، لافتا إلى أن دبيبة نقل للنواب تفاصيل زيارته إلى مصر لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشار قلمة إلى أنهم تطرقوا خلال اللقاء إلى تشكيل الحكومة الجديد وتكليف الحقب الوزارية خاصة السيادية، وأكدوا على ضرورة ألا تقل حصة الجنوب الليبي عن 30 %، مؤكدا أن ملامح الحكومة الجديدة المزمع طرحها خلال أيام لم تتضح بعد

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