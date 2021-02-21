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سرت تتهيأ لتكون منبرا يوحد الوطن.. واستعدادات لعقد جلسة النواب

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عن جلسة مجلس النواب المرتقبة في مدينة سرت.. التقى رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، رفقة عضوي المجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني ورئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، أعضاء لجنة 5+5 العسكرية، لبحث إمكانية عقد جلسة البرلمان المقبلة في سرت، حيث أكدت اللجنة جاهزية المدينة لاستقبال النواب.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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