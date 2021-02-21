بعد تعرض موكبه لوابل من الرصاص.. نجاة باشاغا من محاولة اغتيال

اعترضت سيارة مسلحة، اليوم الأحد، موكب وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، أثناء مروره بطريق جنزور في طرابلس.

وبحسب شهود عيان نجا باشاغا من محاولة اغتياله، موضحين أن سيارة مسلحة اعترضت الموكب عند طريق جنزور بطرابلس وقامت بضرب وابل من الرصاص مما ادى لإصابة أحد حرّاس الوزير.

وأكدت مصادر صحفية، أن قوة الحراسة المرافقة لباشاغا تعاملت مع السيارة التي هاجمت موكبه ما أسفر عن مقتل أحد المهاجمين للموكب وضبط اثنين منهم.

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