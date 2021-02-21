وضع حجر الأساس للمبنى الاستثماري الجديد لغرفة التجارة والصناعة في مصراتة

أقامت غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، احتفالية بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير، تم خلالها وضع حجر الأساس للمبنى الاستثماري الجديد للغرفة، بمشاركة وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، رجب خليل، ووكيل الهيئة العامة لمكافحة الفساد، عمر قدقود، ورئيس المجلس البلدي مصراتة، محمود السقوطري، وعدد من المسؤولين.

حيث أكد رئيس لجنة إدارة الغرفة، محمد الرعيض، أن هذا المبنى سيكون قبلة لكل رجال الأعمال والتجار ورواد وأصحاب الأعمال الخاصة.

فيما أكد عضو المجلس البلدي مصراتة، إسماعيل الجرو، دعم المجلس لكافة رجال الأعمال والتجار في المدينة، والعمل معهم لجعل المدينة عاصمة تجارية لكل الليبيين.

وتم عرض فيديو تعريفي لعمل اللجنة المشرفة على تصميم وبناء المقر الاستثماري، وأهم ما قامت به.

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