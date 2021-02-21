المريمي: غدا افتتاح معرض درنة للكتاب

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

21 February, 2021

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أنه سيجري يوم غد الاثنين افتتاح معرض درنة للكتاب بمشاركة أكثر من 32 دار نشر.

وبين المريمي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن المعرض يقام برعاية رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومحافظ المصرف المركزي البيضاء علي الحبري وإدارة التوجيه المعنوي للجيش والهيئة العامة للثقافة بالتعاون مع لجنة استقرار وإعمار درنة ومؤسسة برنيق للنشر بمشاركة العديد من دور النشر الليبية والعربية.

وسيشارك في الافتتاح ممثلين عن مجلس النواب والحكومة وعدد من الكتاب والأدباء والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي من مختلف المدن الليبية.