عاجل // أنباء عن إغلاق الطريق السريع بعد إطلاق نار كثيف في حي غوط الشعال بطرابلس

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أنه تم إغلاق الطريق السريع من جهة، وتعطله من الجهة الأخرى، عقب حدوث إطلاق نار كثيف من أسلحة خفيفة ومتوسطة قرب “جزيرة دوران غوط الشعال” والطريق الدائري الثالث.

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