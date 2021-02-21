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عاجل // أنباء عن إغلاق الطريق السريع بعد إطلاق نار كثيف في حي غوط الشعال بطرابلس

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أنه تم إغلاق الطريق السريع من جهة، وتعطله من الجهة الأخرى، عقب حدوث إطلاق نار كثيف من أسلحة خفيفة ومتوسطة قرب “جزيرة دوران غوط الشعال” والطريق الدائري الثالث.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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