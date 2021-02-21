باشاغا يتعرض لمحاولة اغتيال وسط موكبه في طرابلس

تعرض وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا لمحاولة اغتيال اليوم الأحد في طرابلس.

وقام مسلحون بالرماية على موكب باشاغا بالطريق الســريع باتجاه جنزور.

وقالت ما تدعى “عملية بركان الغضب” إن حراسات باشاغا تعاملوا مــع أحد المسلحــين وأردوه قــتيلاَ، مؤكدة نجاة فتحي باشاغا وأنه بصحة جيدة.

وأضافت: “تم التعرف على تابعية المهاجمين، بعد أن تم القبض على اثنين منهم والتعامل مع الثـالت الذي أصيب بجروح بالغة جداََ إثر إصابته أثناء الاشتباك”.

وفي نفس السياق، أفادت وسائل إعلام دولية ومحلية بأن طائرة هيليكوبتر تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق تحلق فوق إحدى مصحات جنزور غربي طرابلس، فيما طوقت عناصر الوزارة المصحة.