مالطا تستجوب 55 مهاجراً فارين من ليبيا

بدأ خفر السواحل بمالطا في استجواب 55 مهاجرا وصلوا الشواطئ الشمالية للبلاد انطلاقاً من ليبيا.

وذكرت مصادر صحفية، أن المهاجرين، شوهدوا وهم يدخلون على متن زورق في وادي بوني في بيرشبوكا في ساعات الصباح الأولى.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المهاجرين غادروا ليبيا على متن الزورق الذي تم العثور عليه بالقرب من وادي البوني، حيث قامت شرطة الهجرة باعتقالهم ويجري التحقيق معهم.

وأشارت المصادر إلى تزايد عدد عمليات عبور طالبي اللجوء من ليبيا في الأسابيع الأخيرة، حيث أبلغت خدمة الإنقاذ عن رصد عديد المهاجرين في البحر.

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