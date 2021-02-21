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مالطا تستجوب 55 مهاجراً فارين من ليبيا

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

بدأ خفر السواحل بمالطا في استجواب 55 مهاجرا وصلوا الشواطئ الشمالية للبلاد انطلاقاً من ليبيا.
وذكرت مصادر صحفية، أن المهاجرين، شوهدوا وهم يدخلون على متن زورق في وادي بوني في بيرشبوكا في ساعات الصباح الأولى.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن المهاجرين غادروا ليبيا على متن الزورق الذي تم العثور عليه بالقرب من وادي البوني، حيث قامت شرطة الهجرة باعتقالهم ويجري التحقيق معهم.
وأشارت المصادر إلى تزايد عدد عمليات عبور طالبي اللجوء من ليبيا في الأسابيع الأخيرة، حيث أبلغت خدمة الإنقاذ عن رصد عديد المهاجرين في البحر.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • لو في أمن داخلي فعلا ـ راهو حقق من طلعهم ..؟؟
    ومن رفعهم ومن الي يقودوا فالقوارب ومن يدعم فيهم … ويمولهم بالنفط ..؟؟
    وشن جنسية سائقي القوارب ..!! وكم يتقاضوا عالرحلة ..!! ومن هم المهجرين غير الشرعين ..!! وهل تم تهجيرهم قسراَ أو طوعاً ـ في بشر تموت يلقوا فيهم موتى عالشواطيء والسواحل .. سبحان الله ..!!
    لكن إدارة الامن الداخلي فعلا متورطين في هالعملليات اللا أخلاقية .

    رد

  • موتى الهجرة الغير شرعية عالساحل الليبي
    جرائم تهريب العمال القادمين لليبيا على الساحل الليبي ..!!

    albawabhnews.com/upload/photo/parags/244/3/331.jpg

    رد

  • موتى الهجرة الغير شرعية عالساحل الليبي
    جرائم تهريب العمال القادمين لليبيا على الساحل الليبي ..!!

    dw.com/image/19283697_403.jpg

    رد

  • موتى الهجرة الغير شرعية عالساحل الليبي
    جرائم تهريب العمال القادمين لليبيا على الساحل الليبي ..!! كيف مستمرين حتى الأن ..؟!!!

    static.dw.com/image/37656181_303.jpg

    رد