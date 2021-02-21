المصرف المركزي: «غلوبال ويتنس» تجاهلت التوضيحات والبيانات بشأن المغالطات في مسودة التقرير

استهجن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، اليوم الأحد، تجاهل منظمة «غلوبالس ويتنس» في تقريرها الصادر يوم الجمعة «التوضيحات والبيانات التي قدمها بشأن المغالطات التي وردت في مسودة التقرير»، معتبرا أن ذلك «يؤكد افتقار التقرير للمهنية والموضوعية والحياد».

وأكد المصرف في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الأحد، رفضه لما تضمنه تقرير منظمة «غلوبال ويتنس» الجمعة «لما تضمنه من مغالطات وأخطاء».

وقال مصرف ليبيا المركزي إنه «سبق أن قام في إطار التزاماته بمبدأ الشفافية والإفصاح بالتواصل مع المنظمة وتقديم كافة التوضيحات والبيانات اللازمة بالخصوص»، مستهجنا تجاهل المنظمة تلك التوضيحات.

– «غلوبال وايتنس» تكشف كيف خسرت ليبيا ملايين الدولارات سنويا بالاحتيال عبر منظومة الاعتمادات المستندية

– تقرير «غلوبال ويتنس» يتحدث عن مسار الاعتمادات المستندية ويشير إلى جريمة مالية سارية من ليبيا إلى لندن

وقال تقرير حديث صادر عن المجموعة البحثية «غلوبال ويتنس» إن ليبيا خسرت ملايين الدولارات سنويًّا «بالاحتيال في استعمال منظومة الاعتمادات المستندية» التي كانت تخرج من ليبيا بسرعة تفوق كمية السلع الداخلة، مدللا على ذلك بأن قيمة الاعتمادات الخاصة باستيراد اللحم على مدار نحو ثلاثة أشهر (13 أسبوعًا) فاقت القيمة السنوية لاستيراد اللحم إلى ليبيا في العام 2016، و2017، 2018 كل على حدة.

وقالت المجموعة البحثية التي يعمل بها 100 موظف، ولها مكاتب في كل من لندن ونيويورك وبروكسل، إن تقريرها اعتمد على قاعدة بيانات أنشأتها للبحث «استنادًا إلى الإقرارات المالية المنشورة على الفيسبوك من طرف مصرف ليبيا المركزي، التي احتوت على اعتمادات مستندية تقارب قيمتها 2.5 مليار دولار، ونشرت على مدار 13 أسبوعًا ما بين أبريل ويوليو 2020».

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