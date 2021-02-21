خفر السواحل ينقذ 210 مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

تمكن خفر السواحل السبت من إنقاذ حياة 210 مهاجر أفريقي غير قانوني، وذلك بعدما غرق قاربهم أمام السواحل الليبية.

وقال المتحدث الرسمي للقوات البحرية عقيد مسعود عبد الصمد، أنّ الزورق أوباري أنقذ 210 مهاجرين، وأخرج جثة واحدة قام بتسليمها للجهات المختصة بحضور ضابط التحقيق من مركز سوق الجمعة.

وأشار عبد الصمد إلى أنّهم قاموا بتسليم المهاجرين إلى جهاز الهجرة غير الشرعية، لكي يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.

يًذكر أنّ خفر السواحل الليبي يُنقذ بين الحين والآخر حياة مئات المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من سواحل ليبيا.

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