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خفر السواحل ينقذ 210 مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن خفر السواحل السبت من إنقاذ حياة 210 مهاجر أفريقي غير قانوني، وذلك بعدما غرق قاربهم أمام السواحل الليبية.

وقال المتحدث الرسمي للقوات البحرية عقيد مسعود عبد الصمد، أنّ الزورق أوباري أنقذ 210 مهاجرين، وأخرج جثة واحدة قام بتسليمها للجهات المختصة بحضور ضابط التحقيق من مركز سوق الجمعة.

وأشار عبد الصمد إلى أنّهم قاموا بتسليم المهاجرين إلى جهاز الهجرة غير الشرعية، لكي يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.

يًذكر أنّ خفر السواحل الليبي يُنقذ بين الحين والآخر حياة مئات المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من سواحل ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • لو في أمن داخلي فعلا ـ راهو حقق من طلعهم ..؟؟
    ومن رفعهم ومن الي يقودوا فالقوارب ومن يدعم فيهم … ويمولهم بالنفط ..؟؟
    وشن جنسية سائقي القوارب ..!! وكم يتقاضوا عالرحلة ..!!
    لكن إدارة الامن الداخلي فعلا متورطين في هالعملليات اللا أخلاقية

    رد

  • لو في أمن داخلي فعلا ـ راهو حقق من طلعهم ..؟؟
    ومن رفعهم ومن الي يقودوا فالقوارب ومن يدعم فيهم … ويمولهم بالنفط ..؟؟
    وشن جنسية سائقي القوارب ..!! وكم يتقاضوا عالرحلة ..!! ومن هم المهجرين غير الشرعين ..!! وهل تم تهجيرهم قسراَ أو طوعاً ـ في بشر تموت يلقوا فيهم موتى عالشواطيء والسواحل .. سبحان الله ..!!
    لكن إدارة الامن الداخلي فعلا متورطين في هالعملليات اللا أخلاقية

    رد