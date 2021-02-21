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عماري زايد يبحث مع القائم بأعمال السفارة البريطانية دعم مخرجات حوار جنيف

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد القيادي في حركة ” التجمع الإسلامي المحظورة” القائمة بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا فلور ويلسون وجيمس ترنر رئيس القسم السياسي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

جانب من اجتماع محمد زايد مع القائمة بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا

 

عماري أكد بحسب المكتب الاعلامي لرئاسة وزراء الوفاق على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

كما تطرق الاجتماع لأخر المستجدات السياسية في الساحة الليبية والعمل المشترك لدعم مخرجات حوار جنيف وخارطة الطريق وصولاً إلى الانتخابات المقررة في الـ24 من ديسمبر القادم

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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