عماري زايد يبحث مع القائم بأعمال السفارة البريطانية دعم مخرجات حوار جنيف

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد القيادي في حركة ” التجمع الإسلامي المحظورة” القائمة بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا فلور ويلسون وجيمس ترنر رئيس القسم السياسي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

عماري أكد بحسب المكتب الاعلامي لرئاسة وزراء الوفاق على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

كما تطرق الاجتماع لأخر المستجدات السياسية في الساحة الليبية والعمل المشترك لدعم مخرجات حوار جنيف وخارطة الطريق وصولاً إلى الانتخابات المقررة في الـ24 من ديسمبر القادم

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية