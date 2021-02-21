المرصد السوري: تركيا تواصل التجنيد في الداخل السوري لإرسال مقاتلين إلى الأراضي الليبية

ليبيا – قال المرصد السوري في بيان له اليوم الأحد إن ليبيا لاتزال تشهد تواجد للمرتزقة من حملة الجنسية السورية على أراضيها.

المرصد وفي بيان له عبر موقعه الرسمي أضاف أنه وعلى الرغم من مرور نحو شهر كامل على انتهاء المهلة المحدد لانسحاب القوات الأجنبية “المرتزقة” منها،والتي انبثقت عن توافق ليبي-ليبي جرى التوقيع عليه في الـ23 من أكتوبر الماضي إذ كان من المفترض خروج جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا خلال مدة أقصاها 3 أشهر منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار وانتهت المدة يوم السبت في الـ23 من يناير الماضي إلا أن المرتزقة الذين أرسلتهم الحكومة التركية لخدمة مصالحها في ليبيا لايزالون هناك وعودتهم لاتزال متوقفة بل على العكس هناك عمليات تجنيد متواصلة في الداخل السوري بغية إرسال مقاتلين إلى الأراضي الليبية.

هذا ونشر المرصد السوري في الـ 12 من الشهر الجاري أن دفعة جديدة من المرتزقة تتحضر للذهاب إلى ليبيا في إطار استمرار الحكومة التركية بإرسال مرتزقة لهناك من الفصائل السورية الموالية لها حيث جرى تجهيز دفعة تضم العشرات وسيتم نقلهم إلى تركيا ومنها إلى ليبيا في الوقت الذي لاتزال متوقفة عملية عودة المرتزقة من ليبيا على الرغم من جميع المطالبات الدولية والاتفاق الليبي – الليبي.

وأشار المرصد السوري في التاسع من الشهر الجاري،إلى أن عملية عودة دفعة مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة من ليبيا،والتي كان من المفترض أن تتم خلال الساعات الفائتة توقفت لأسباب مجهولة حتى اللحظة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن المقاتلين الذين تحضروا للعودة والبالغ عددهم نحو 140، تم إبلاغهم بإيقاف عملية عودتهم دون إيضاح الأسباب، ما آثار استياءهم لاسيما أن هذه الدفعة كان من المرتقب عودتها في 25 الشهر الفائت وتم إيقاف العملية حينها، لتكون هذه المرة الثانية التي يتم إيقاف عودتهم بعد إبلاغها بالاستعداد للعودة خلال 15 يوماً.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية