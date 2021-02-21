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“داخلية الوفاق” تروي تفاصيل محاولة اغتيال باشاغا

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، مساء الأحد، تفاصيل محاولة الاغتيال التي تعرّض لها الوزير المفوض فتحي باشاغا، عند الساعة الثالثة بعد الظهر أثناء رجوعه إلى مقر إقامته في جنزور.

وذكرت الوزارة في بيان، أن “سيارة مسلحة نوع تويوتا 27 مصفحة قامت بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية باستعمال أسلحة رشاشة، وقامت العناصر الأمنية المكلفة بحراسة الوزير بالتعامل مع السيارة والقبض على المجموعة المسلحة بعد الاشتباك معها، ما أدى إلى تعرض عنصر الحراسات المرافق للوزير لإصابة، والقبض على اثنين من المهاجمين ووفاة الثالث أثناء التعامل الأمني معهم”.

وأضاف البيان أن “مأموري الضبط القضائي قاموا بإجراءات الاستدلال القانونية اللازمة والتحفظ على الضالعين بارتكاب هذه الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات بشأن إحالة القضية لمكتب النائب العام لمباشرة إجراءات التحقيق القضائي، وفق الاختصاصات التي قررها قانون الإجراءات الجنائية، وبما يضمن سلامة الإجراءات وعدم إفلات المجرمين من العقاب، وفق ما تقضي به التشريعات النافذة بالخصوص”.

وأكدت داخلية الوفاق سلامة باشاغا وعدم تعرضه لأي أذى شخصي، وأنها ستواصل مع كافة الأجهزة والقطاعات الأمنية ممارسة أعمالها وواجباتها الوطنية والقانونية والأخلاقية ببسط الأمن وإنفاذ القانون وملاحقة المجرمين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والامتثال التام للشرعية الجنائية والإشراف القضائي المباشر على كافة أعمالها وتدابيرها الأمنية بهذا الشأن.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • هذا الحادث يدل دلالة قاطعة عن عدم توفر الأمن والأمان بالعاصمة فوازير يتعرض للقتل والاغتيال جهارا نهارا رغم وجود حراسات مشددة وسيارات مصفحة له فما بالك بالمواطن العادى المسكين دولة ميليشيات ما فى ذلك شك لا يعتبرون وزير ولا غفير ولا أى كائن من كان سوى أنفسهم ومن يتعرض لهم يا ويله ؟

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