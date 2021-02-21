مناقشة آلية تنفيذ برنامج المسح الطلابي بالمؤسسات التعليمية بمدينة سرت

عقد بمدينة سرت اجتماع ضم مراقب التعليم ومكتب الرعاية الصحية الأولية، بحضور مديري بعض المكاتب التعليمية الصحية، استعرض آلية تنفيذ برنامج المسح الطلابي بالمؤسسات التعليمية، إلى جانب التأكيد على ضرورة توفير مكان مناسب بالمدارس المستهدفة لتجميع العينات.

وأكد مراقب التعليم خلال الاجتماع على أهمية إتمام العمل بصورة منظمة ودقيقة، إضافة إلى استعداد المراقبة للتعاون التام مع فريق العمل وتنفيذ الخطة ابتداء من اليوم الأحد، حرصا على سلامة البيئة المدرسية، وذلك بناء على تعليمات وزارتي التعليم والصحة بالحكومة الليبية.

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