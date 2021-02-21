نجاح عملية قيصرية لمصابة بكورونا في ودان

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شهد مركز العزل السريري ببلدية الجفرة بمدينة ودان الجمعة نجاح إجراء أول عملية قيصرية لمريضة بفيروس “كورونا ” داخل المركز.

و تكللت العملية بالنجاح التام والحالة الصحية للأم و مولودتها بصحة جيدة ولم تحدث أي مضاعفات.

وقدم مركز العزل السريري ببلدية الجفرة بمدينة ودان الشكر للطاقم الطبي الذي أشرف على العملية.