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نجاح عملية قيصرية لمصابة بكورونا في ودان

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

شهد مركز العزل السريري ببلدية الجفرة بمدينة ودان الجمعة نجاح إجراء أول عملية قيصرية لمريضة بفيروس “كورونا ” داخل المركز.

و تكللت العملية بالنجاح التام والحالة الصحية للأم و مولودتها بصحة جيدة ولم تحدث أي مضاعفات.

وقدم مركز العزل السريري ببلدية الجفرة بمدينة ودان الشكر للطاقم الطبي الذي أشرف على العملية.

وتكون الطاقم الطبي الذي أجرى العملية من أخصائية النساء والتوليد صالحة فلغوش و أخصائية التخدير حنان ماتلي إضافة إلى أخصائية الأطفال زينب عبد المالك وفنية العناية والتخدير نانا القذافي وفني العناية فتحي النالوتي.

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#ودان العزل_السريري بلدية_الجفرة عملية_قيصرية مريضة_كورونا

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