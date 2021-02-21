نجاح عملية قيصرية لمصابة بكورونا في ودان

أخبار ليبيا24
شهد مركز العزل السريري ببلدية الجفرة بمدينة ودان الجمعة نجاح إجراء أول عملية قيصرية لمريضة بفيروس “كورونا ” داخل المركز.
و تكللت العملية بالنجاح التام والحالة الصحية للأم و مولودتها بصحة جيدة ولم تحدث أي مضاعفات.
وقدم مركز العزل السريري ببلدية الجفرة بمدينة ودان الشكر للطاقم الطبي الذي أشرف على العملية.
وتكون الطاقم الطبي الذي أجرى العملية من أخصائية النساء والتوليد صالحة فلغوش و أخصائية التخدير حنان ماتلي إضافة إلى أخصائية الأطفال زينب عبد المالك وفنية العناية والتخدير نانا القذافي وفني العناية فتحي النالوتي.
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