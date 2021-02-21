وزيرا المالية بالحكومتين يناقشان توحيد الميزانية بحضور رئيس مجلس النواب في مدينة البيضاء

اجتمع في مدينة البيضاء أمس، وكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير مهام الوزارة، امراجع غيث، مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي المكلف، أحمد معيتيق، ووزير المالية المفوض، فرج بومطاري في إطار العمل على إقرار وتوحيد الميزانية وإنهاء حالة الانقسام المالي للدولة.

ووفقا لوزارة المالية بالحكومة الليبية، فإن هذه الخطوة مهمة في تمهيد الطريق لحكومة الوحدة الوطنية المقبلة لاستلام مهامها بميزانية موحدة ومؤسسات موحدة، وأن تلك الميزانية تهدف بشكل أساسي لمعالجة عدد من المختنقات القائمة حاليا، والمتمثلة في استكمال الإفراجات الجديدة عن مرتبات موظفي الدولة، والتسويات المالية.

إضافة إلى معالجة مشاكل الضمان الاجتماعي، واحتياجات قطاع الصحة ومجابهة فيروس كورونا، فضلا عن دعم قطاعي النفط والكهرباء وغيرها من النفقات ذات العلاقة بالخدمات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا