البعثة الأممية: كوبيش يناقش مع أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الترتيبات للانتخابات

التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش اليوم الأحد بعدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وقالت البعثة الأممية لدى ليبيا في بيان لها، طالعته “الساعة 24″، إن أعضاء اللجنة الدستورية أطلعوا كوبيش على مسار عملهم وأشاروا إلى أنهم أنجزوا مهمتهم في شهر يوليو 2017.

كما ناقش المبعوث الخاص معهم الترتيبات اللازمة التي يتعين على السلطات الليبية المعنية تبنّيها بغية إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021، والتي ستنهي الفترة الانتقالية التي دامت عدة سنوات وتتيح الفرصة لليبيين لانتخاب ممثليهم واستعادة الشرعية الديمقراطية وتوحيد مؤسساتهم.