الوطنية للتطعيمات تتابع عملية التعاقد مع شركات لقاح كورونا

عقدت اللجنة الوطنية للتطعيمات اجتماعا، اليوم الأحد، بطرابلس، تابعت خلاله عملية التعاقد المباشر مع الشركات العالمية المصنعة للقاح كورونا من خلال القنوات الرسمية للدولة الليبية الموحدة من ادارة الصيدلة ومركز الإمداد الطبي.

وبحثت اللجنة آلية فتح المنظومة الإلكترونية لتسجيل المواطنين المستهدفين في أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، مع مراعاة الأولية للأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملة بمراكز العزل، والإسعاف وفرق الرصد والتقصي وفنيي المعامل ومصارف الدم.

وأوصت اللجنة بتشكيل الفرق الخاصة بعملية توزيع ونقل وحفظ التطعيم، من المطارات حتى مراكز التطعيم لكل مرحلة، ومتابعة التأثيرات الجانبية للقاح وإصدار بطاقات أخذ التطعيم ونوعه.