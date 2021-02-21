بليحق: بدء التجهيزات لعقد جلسة لمجلس النواب بسرت

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الأحد، أنه بناءً على ما أقره المجلس في جلسته المنعقدة في 15 من الشهر الجاري، وبتوجيهات من رئيس المجلس بدأت التجهيزات لعقد جلسة في مدينة سرت.

وأضاف بليحق، في بيان للمجلس، أنه قد تم مخاطبة لجنة 5+5 حول تأمين المدينة وعقد جلسة مجلس النواب بها.

وأوضح بليحق أن اللجنة المشكلة من رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري، بدأت أعمالها صباح اليوم بلقاء عدد من السلطات المحلية في مدينة سرت منها المجلس التسييري والأجهزة الأمنية بالمدينة.

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