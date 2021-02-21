الثني يتابع مع الحويج المستجدات السياسية

التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج، لبحث المستجدات السياسية للأزمة الليبية.

وأطلع الحويج، رئيس الحكومة على سير عمل الوزارة وأخر الاتصالات التي أجرتها مع المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية إضافة الى الاتصالات بعدد من الدول الصديقة والشقيقة.

وناقش الاجتماع قرار مجلس وزراء الحكومة الليبية رقم (61) لسنة 2021 الصادر في 11 فبراير الماضي بشأن تسوية أوضاع مدارس الجاليات الأجنبية المقيمة في ليبيا إضافة الى فروع المدارس الدولية والأجنبية.

وأكد الثني على أهمية القرار وضرورة عمل الوزارة على تنظيم هذا الملف الهام.

وتطرق الاجتماع الى أهم برامج التدريب والتطوير التي تنظمها الوزارة في سبيل رفع كفاءة الموظفين وتأهيلهم للقيام بأعمالهم على أكمل وجه.