النمروش: تكليف رئيس نيابة شمال طرابلس للتحقيق في حادثة باشاغا

أكد وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، أن تابع واقعة استهداف موكب وزير الداخلية فتحي باشاغا اليوم الأحد، أثناء رجوعه لمنطقة جنزور في طرابلس.

وقال النمروش، “وزارة الدفاع وإذ تؤكد على أن سلامة الجميع هي مسؤولية أخذناها على عاتقنا لذلك قامنا بالإجراءات التالية لتأمين العاصمة ومنع حدوث أي تبعات أخرى تؤثر سلبا، حيث تم التواصل مع وزير العدل والاتفاق على تكليف رئيس نيابة شمال طرابلس للتحقيق في الواقعة، كما تم تكليف قوة من منطقة طرابلس العسكرية لفرض الأمن ومنع أي تجاوزات أمنية”.

وأكد النمروش، بأن أمن العاصمة طرابلس وأمن ليبيا بالكامل خط أحمر لا يمكن المساس به، وهو أحد المهام الأساسية والأصيلة لوزارة الدفاع، مؤكدا أن لا أحد فوق القانون وستتم محاسبة كل من يتسبب في تقويض الأمن أو التعدي على القانون ومؤسسات الدولة.