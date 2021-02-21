عاجل // السفارة الفرنسية تدين الهجوم على موكب باشاغا

دانت السفارة الفرنسية، اليوم الأحد، الهجوم الذي تعرض له موكب وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا.
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دانت السفارة الفرنسية، اليوم الأحد، الهجوم الذي تعرض له موكب وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
ومادخلها فرتسا في شئوون الدولة الليبية ..!!! عجَب والله ,,!¬!!!
الرابط فالاسفل -الرابط فالاسفل أكدت منظمة حماية البيئة بتواجد سفن شحن اوروبية تضخ الزيت المحترق عبر أنابيب للبحر ـ وأدى ذلك لتلوث السواحل البحرية والبيئة البحرية معرضة لخطر التسمم والأنقراض ..!!!
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يا صياد الافعي باشاغا ……..؟.
أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُّمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ
لن تنفعك ميلشيات وعصابات وكلابك وحمد قذاف الدم ياخائن راك تهرب مثل سيدك القذافي … مازال فيه مثلك هلبا خونة بحكومة الوفاق ومن يحمي فيك … دم الشهداء لن يذهب هباء ياخونة.
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