عاجل // السفارة الفرنسية تدين الهجوم على موكب باشاغا

دانت السفارة الفرنسية، اليوم الأحد، الهجوم الذي تعرض له موكب وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا.

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