دغيم: على الدبيبة تقديم الحكومة بعد المصادقة على مخرجات الحوار

قال عضو لجنة الصياغة القانونية بملتقى الحوار السياسي زياد دغيم، إنه لا يحق لعبدالحميد الدبيبة تقديم تشكيلته الحكومية للبرلمان إلا بعد المصادقة على مخرجات الملتقى كبند أول في جلسة التئام مجلس النواب، على أن تكون صحيحة الانعقاد مكتملة النصاب الموصوف عند الافتتاح وبالرئاسة الشرعية المتمثلة في رئيس مجلس النواب أو النائبين معاً وبالمقر القانوني في سرت.

وأضاف دغيم في تصريح أرسله إلى “218”، اليوم الأحد، أنه إلى حين الالتئام القانوني والمصادقة كبند أول في جدول الأعمال لا شرعية للتشكيل أو التقديم.

وبيّن دغيم أن البرلمان حسب الاتفاق ملتزم بالتتابع بدءًا بالالتئام القانوني ثم المصادقة تباعاً على الاتفاق وبنوده، وصولاً للباب الرابع والسلطة الجديدة وحكومة الوحدة الوطنية وكل ذلك خلال 21 يوماً، انطلقت منذ تبادل الرسائل بين البرلمان والرئيس المكلف وتنتهي يوم 14 مارس المقبل، وإلا سيتم تقديم التشكيلة الحكومية لملتقى الحوار السياسي.

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