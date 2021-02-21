النمروش: ستتم محاسبة كل من يتسبب في تقويض الأمن

زعم ‏وزير الدفاع الليبي بحكومة الوفاق صلاح النمروش أن أمن العاصمة ‎طرابلس وليبيا بالكامل خط أحمر لا يمكن المساس به، معتبرا ذلك أحد المهام الأساسية والأصيلة لوزارته.

وعلق النمروش في بيان له طالعته “الساعة 24″، على محاولة اغتيال وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، إنه لا أحد فوق القانون، وستتم محاسبة كل من يتسبب في تقويض الأمن أو التعدي على القانون ومؤسسات الدولة.

‏وأضاف النمروش: “قمنا بالتواصل مع وزير العدل وتم الاتفاق على تكليف رئيس نيابة شمال طرابلس للتحقيق في واقعة ‎جنزور، وتكليف قوة من منطقة طرابلس العسكرية لفرض الأمن ومنع أي تجاوزات أمنية”.