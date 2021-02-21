جهاز دعم الاستقرار يكشف حقيقة ما حدث في الطريق الساحلي

اعتبر جهاز دهم الاستقرار التابع لحكومة الوفاق الوطني إن ما حدث بالطريق الساحلي في منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس هو «سوء تنسيق وتصرف من حراسات» المفوض بوزارة الداخلية، فتحي باشاغا، نافيا أي محاولة لاغتياله.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان عن تعرض موكب باشاغا لإطلاق النار بمنطقة جنزور غرب طرابلس من قبل مجموعة مسلحة عند الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم أثناء عودته إلى مقر إقامته، ما أدى إلى إصابة أحد حراسه.

لكن جهاز دعم الاستقرار قال في بيان عبر صفحته على «فيسبوك» إن موظفيه تعرضوا «لحادثة إطلاق نار بالطريق الساحلي جنزور أثناء عودتهم من أعمالهم المكلفين بها»، مشيرا إلى أنه «تصادف مرور سيارة تابعة للجهاز تزامناً مع مرور رتل تابع لوزير الداخلية».

واتهم جهاز دعم الاستقرار حراسات باشاغا بالرماية «على السيارة المصفحة التابعة للجهاز بدون وجه حق مما أدى إلى مقتل أحد منتسبي الجهاز العضو رضوان الهنقاري من مدينة الزاوية وأصيب أحد رفاقه».

وقال جهاز دعم الاستقرار «إن ما حدث هو سوء تنسيق وسوء تصرف من حراسات وزير الداخلية»، نافيا «أي محاولة لاغتيال الوزير» باشاغا.

وتعهد الجهاز «بملاحقة المتورطين في إطلاق النار على موظفيه بالقانون ووفقاً للتشريعات النافذة المنظمة لعمل المؤسسات في الدولة بعيداً عن الإدعاءات الباطلة والبهرجة الإعلامية التي لا تخدم العلاقة بين الأجهزة الأمنية الرسمية في الدولة».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا