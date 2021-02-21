الرئاسي والحكومة الجديدة يطالبان بفتح تحقيق في حادثة باشاغا

أكد المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة الجديدة، انهما تابعا الحادث الذي تعرض له موكب وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا ظهر اليوم الأحد 21 فبراير 2021.

وقالت رئاسة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، في بيان لهما، :”إنه وفي الوقت الذي يهنئ فيه كل من أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية “فتحي باشاغا” على سلامته وسلامة كافة المواطنين الموجودين في موقع الحادثة، فأنهما يعزيان أسر وأهالي من فقدوا حياتهم خلالها”.

وأكدت رئاسة المجلس ورئيس الحكومة على الاستنكار والاستهجان الشديدان لهذه الحادثة، ودعوة الجهات القضائية والضبطية بشكل عاجل إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات الحادثة وملاحقة مرتكبيها والتأكيد على عدم إفلات كل المتورطين من العقاب.

وقال البيان، :إن مسيرة تحقيق الاستقرار التي شرعنا فيها مليئة بالتحديات والمتربصين، ومن هنا يجب علينا ألا نجعل لهم مجالا للفتنة وزرع المكيدة وعرقلة هذه المسيرة التي سلكناها معا من أجل النهوض بليبيا”، داعين كافة الأطراف في هذه المرحلة الحرجة إلى ضبط النفس والحرص على العمل معا للوصول للحقيقة ومحاسبة كل من خرق القانون من خلال الجهات القضائية والأمنية المختصة.

كما أكد البيان، إن السلطة الجديدة ستباشر عملها فور اعتمادها خلال الأيام المقبلة، وستعمل على أن يكون من أولوياتها بسط السيطرة الأمنية الكاملة على كافة التراب الليبي والحرص على تطبيق القانون بحزم من خلال الأجهزة القضائية والأمنية المختصة، حتى تتمكن من وضع مثل هذه الوقائع في الخلف، والالتفات نحو بناء الدولة.