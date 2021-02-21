كوبيتش يجري اتصالا بالمنفي ويلتقي هيئة صياغة مشروع الدستور

إلى الجهود المبذولة من قبل البعثة الأممية في سبيل إيصال ليبيا إلى انتخابات 24 ديسمبر، وضمن سلسلة اللقاءات والاتصالات التي يجريها المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، بهدف التواصل مع الأطراف الليبية لتسريع وضمان تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، أجرى كوبيتش أمس اتصالا هاتفيا برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، كما كان له لقاء بعدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور،
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قناة ليبيا
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