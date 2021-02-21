ردا على محاولة اغتيال باشاغا.. جهاز دعم الاستقرار: لم نحاول اغتيال الوزير وحراسته أطلقت النار علينا

أصدر جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الوفاق بيانا للرد على ما أصدرته وزارة الداخلية حول محاولة اغتيال فتحي باشاغا.

قال الجهاز في بيان تحصلت ” الساعة24″ على نسخه منه، تعرض موظفي جهاز دعم الاستقرار لحادثة اطلاق نار بالطريق الساحلي جنزور أثناء عودتهم من أعمالهم المكلفين بها، حيث تصادف مرور سيارة تابعة للجهاز تزامناً مع مرور رتل تابع لوزير الداخلية ، وفوراً تمت الرماية من حراسات الوزير على السيارة المصفحة التابعة للجهاز بدون وجه حق مما أدى إلى مقتل أحد منتسبي الجهاز العضو “رضوان الهنقاري” من مدينة الزاوية وأصيب أحد رفاقه.

واستطرد، إن ما حدث هو سوء تنسيق وسوء تصرف من حراسات وزير الداخلية وإن ينفي جهاز دعم الاستقرار أي محاولة لاغتيال الوزير يتعهد الجهاز بملاحقة المتورطين فى حادث إطلاق النار على موظفيه بالقانون وفقا للتشريعات النافذة المنظمة لعمل المؤسسات فى الدولة بعيدا عن الإدعاءات الباطلة والبهرجة الإعلامية التي لا تخدم العلاقة بين الأجهزة الأمنية الرسمية فى الدولة