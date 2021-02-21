العالمية لخريجي الأزهر تنظم محاضرة لواعظات ليبيا

أقيم بمنطقة لاركو التابعة لمكتب المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بوادي الحياة، محاضرة توعوية للعنصر النسائي من الواعظات وربات البيوت بعنوان “الإيمان بالله”.

وأوضح المكتب الإعلامي للمنظمة، أن المحاضرة ألقتها الواعظة الأزهرية أسماء عبد الباقي تناولت فيها عدة مواضيع تخص المرأة الليبية في المجتمع بكون المرأة مؤثر حقيقي داخل الأسرة، لافتا إلى أن هذه الجهود الخيرة التي تقدمها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا والاهتمام بكافة شرائح المجتمع تأتي من خلال ألقاء الدروس والمحاضرات والتعريف بالمنهج الوسطي المعتدل.

وفي ختام المحاضرة قدمت الأخوات شكرهن لمشيخة الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا على هذه الجهود المثمرة في توعية المجتمع الليبي بكافة أطيافه.