المنفي ودبيبة يدعوان إلى تحقيق عاجل في حادث فتحي باشاغا

استنكر المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة المختاران من قبل الحوار السياسي الليبي، الحادث الذي تعرض له موكب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، اليوم الأحد.

وأكدا في بيان صدر عنهما، صدر مساء اليوم اليوم الأحد، وتلقت «بوابة الوسط» نسخة منه، «على الاستنكار والاستهجان الشديدان لهذه الحادثة».

ملابسات حادث فتحي باشاغا

ودعا البيان «الجهات القضائية والضبطية بشكل عاجل إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات الحادثة وملاحقة مرتكبيها والتأكيد على عدم إفلات كل المتورطين من العقاب».

– «داخلية الوفاق» تؤكد سلامة باشاغا عقب تعرض موكبه لإطلاق النار بمنطقة جنزور

وأضاف البيان: «إن مسيرة تحقيق الاستقرار التي شرعنا فيها مليئة بالتحديات والمتربصين، ومن هنا يجب علينا ألا نجعل لهم مجالا للفتنة وزرع المكيدة وعرقلة هذه المسيرة التي سلكناها معا من أجل النهوض بليبيا» داعيا «كافة الأطراف في هذه المرحلة الحرجة إلى ضبط النفس والحرص على العمل معا للوصول للحقيقة ومحاسبة كل من خرق القانون من خلال الجهات القضائية والأمنية المختصة».

وختم:«إن السلطة الجديدة ستباشر عملها فور اعتمادها خلال الأيام المقبلة، وستعمل على أن يكون من أولوياتها بسط السيطرة الأمنية الكاملة على كافة التراب الليبي والحرص على تطبيق القانون بحزم من خلال الأجهزة القضائية والأمنية المختصة، لكي نتمكن من وضع مثل هذه الوقائع خلفنا، وأن نلتفت نحو بناء دولتنا بإذن الله».

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، في بيان لها مساء اليوم الأحد، سلامة المفوض بالوزارة فتحي باشاغا و«عدم تعرضه لأي أذى» وذلك عقب تعرض موكبه لإطلاق النار بمنطقة جنزور غرب طرابلس عند الساعة الثالثة بعد الظهر أثناء عودته إلى مقر إقامته.

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