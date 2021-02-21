معيتيق يبحث مشروع إقرار التقسيمات الجغرافية والإدارية والاقتصادية للبلديات

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، خلال الاجتماع الذي عقده صباح اليوم الأحد، مع وزيري الحكم المحلي المكلف عبدالباري شنبارو، والتخطيط المكلف محمد الزيداني، وضع التصور النهائي لإقرار مشروع التقسيمات الجغرافية، الادارية، الاقتصادية للبلديات لتمكين المجالس البلدية من ممارسة المهام الموكلة لها في كل المناطق

وبحسب إيجاز صحفي لمجلس الورزاء، تم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء إعادة النظر في شركة الخدمات العامة ويعاد التبعية القانونية، و ياتي ذلك في إطار تفعيل قانون نظام الادارة المحلية رقم 59″، لسنة 2011م والتحول إلى نظام اللامركزية الادارية.