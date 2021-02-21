القبض على ليبي متهم بجرائم جنائية في إيطاليا

ألقت شرطة ولاية ريميني الإيطالية القبض على شخص ليبي يبلغ من العمر 43 عامًا، وهو هارب ومطلوب للشرطة كون وضعه غير نظامي في إيطاليا.

وأفاد مصدر لـ”218″، بأن التدابير الاحترازية الصادرة عن محكمة ريميني كانت معلقة لحين توقيف الرجل الذي يواجه تهماً بجرائم جنائية متعددة ضد الممتلكات ومعروف للشرطة.

وأوضح المصدر أنه تم ضبطه الشخص بالقرب من محطة السكة الحديد حوالي الساعة الثامنة مساءً، وتم ضبط معه شخص روماني الجنسية وهو أيضا مطلوب لمركز الشرطة في قضايا أخرى.

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