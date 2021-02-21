بعد توقفها لعدة أشهر… الخطوط الجوية الليبية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

أعلنت شركة الخطوط الجوية، اليوم الأحد، استئناف تشغيل الرحلات الجوية بين طرابلس والقاهرة، بعد انقطاعها لعدة أشهر.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن استئناف الرحلات جاء بعد مباحثات واتصالات أجراها المدير العام للشركة جلال الشاردة، خلال الأيام الماضية مع المسؤولين في قطاع النقل الجوي والطيران المدني الليبي والمصري.

وذكرت الشركة في بيانها، أنه تم الاتفاق رسمياً على استئناف تشغيل قطاع طرابلس/القاهرة/طرابلس بنحو أربع رحلات أسبوعيا، وقطاع بنغازي/القاهرة/بنغازي بنحو رحلتين، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن جدول مواعيد الرحلات رسمياً في الأيام القليلة القادمة.

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