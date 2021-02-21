المنفي يشدد على ضرورة توفير لقاح كورونا

أكد رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد لمنفي، اليوم، على ضرورة توفير لقاح كورونا في البلاد، وذلك خلال اجتماعه في طرابلس باللجنة الطبية الاستشارية لمجابهة جائحة كورونا.

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