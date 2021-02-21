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المنفي يشدد على ضرورة توفير لقاح كورونا

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد لمنفي، اليوم، على ضرورة توفير لقاح كورونا في البلاد، وذلك خلال اجتماعه في طرابلس باللجنة الطبية الاستشارية لمجابهة جائحة كورونا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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