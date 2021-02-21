جهاز دعم الاستقرار يكذب بيان داخلية الوفاق بشأن اغتيال باشاغا ..ويؤكد:رتل الوزير فتح النار على موظفينا

أصدر مايسمى بجهاز دعم الاستقرار، المستحدث مؤخراً من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، بيانا اليوم الأحد، قدم خلاله- رواية مغايرة تماماً لبيان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بشأن محاولة اغتيال الوزير المفوض فتحي باشاغا .

وأكد الجهاز في بيانه، المنشور عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك”، أن موظفيه تعرضوا لحادثة إطلاق نار بالطريق الساحلي جنزور أثناء عودتهم من أعمالهم المكلفين بها، حيث تصادف مرور سيارة تابعة للجهاز مع مرور رتل تابع لوزير الداخلية، وفوراً تمت الرماية من حراسات الوزير على السيارة المصفحة التابعة للجهاز بدون وجه حق ما أدى إلى مقتل أحد منتسبي الجهاز من مدينة الزاوية وإصابة آخر.

وأوضح الجهاز، أن ما حدث هو سوء تنسيق وسوء تصرف من حراسات وزير الداخلية، نافياً أي محاولة لاغتيال باشاغا .

وشدد الجهاز على أنه سيتم ملاحقة المتورطين في إطلاق النار على موظفيه بالقانون ووفقاً للتشريعات النافذة المنظمة لعمل المؤسسات في الدولة، بعيداً عن الادعاءات الباطلة والبهرجة الإعلامية التي لا تخدم العلاقة بين الأجهزة الأمنية في الدولة.

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