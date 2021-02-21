داخلية الوفاق تعلن مقتل شخص في واقعة اشتباك “رتل باشاغا” بجنزور

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الأحد، تفاصيل حادثة الاغتيال التي تعرض لها وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا اليوم في جنزور بطرابلس.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه عند الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم، تعرض باشاغا لمحاولة اغتيال أثناء رجوعه إلى مقر إقامته في جنزور، موضحة أن سيارة مسلحة من نوع تويوتا 27 مصفحة قامت بالرماية المباشرة على الموكب باستعمال أسلحة رشاشة.

وأضافت الوزارة، أن العناصر الأمنية المكلفة بحراسة باشاغا قامت بالتعامل مع السيارة المذكورة والقبض على المجموعة المسلحة بعد الاشتباك معها، مما أدى إلى تعرض عنصر الحراسات المرافق لباشاغا للإصابة، مؤكدة أنه تم القبض على اثنين من المهاجمين، ووفاة الثالث أثناء التعامل الأمني معهم.

ولفتت الوزارة، إلى سلامة باشاغا، وعدم تعرضه لأي أذى شخصي، إثر الحادث.

وأوضحت الوزارة، أن مأموري الضبط القضائي قاموا بإجراءات الاستدلال القانونية اللازمة، والتحفظ على الضالعين بارتكاب هذه الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات بشأن إحالة القضية لمكتب النائب العام لمباشرة إجراءات التحقيق القضائي وفق الاختصاصات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24