المنفي والدبيبة يدعوان لـ”تحقيق شفاف” بحادثة موكب باشاغا

استنكر رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، بشدة الحادثة التي تعرض لها موكب وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، ظهر اليوم الأحد.

ودعا الطرفان، في بيان، “الجهات القضائية والضبطية بشكل عاجل إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات الحادثة وملاحقة مرتكبيها والتأكيد على عدم إفلات كل المتورطين من العقاب”.

كما دعا البيان “كافة الأطراف في هذه المرحلة الحرجة إلى ضبط النفس والحرص على العمل معاً للوصول للحقيقة، ومحاسبة كل من خرق القانون، من خلال الجهات القضائية والأمنية المختصة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية