داخلية الوفاق غير الدستورية تكشف عن محاولة اغتيال وزيرها فتحي باشاغا

طرابلس 21 فبراير (وال)- كشفت وزارة داخلية الوفاق غير الدستورية اليوم الأحد، عن محاولة اغتيال وزيرها فتحي باشاغا أثناء رجوعه إلى مقر إقامته بمنطقة جنزور ضواحي طرابلس.

وقالت الوزارة – في بيان – إنه “بتاريخ اليوم الأحد، عند الساعة الثالثة بعد الظهر، تعرض وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي علي باشاغا لمحاولة اغتيال أثناء رجوعه إلى مقر إقامته بجنزور، حيث قامت سيارة مسلحة نوع تويوتا 27 مصفحة بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية باستعمال أسلحة رشاشة”.

وتابعت الوزارة: “قامت العناصر الأمنية المكلفة بحراسة وزير الداخلية؛ بالتعامل مع السيارة المذكورة والقبض على المجموعة المسلحة بعد الاشتباك معها، مما أدى إلى تعرض عنصر الحراسات المرافق للوزير لإصابة والقبض على اثنين من المهاجمين ووفاة الثالث أثناء التعامل الأمني معهم”. (وال- طرابلس) س خ/ ر ت

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