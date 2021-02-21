خريجو كليات ومعاهد النفط من شباب الجفرة يطالبون بتمكينهم من العمل في القطاع

نظم عدد من خريجي كليات ومعاهد النفط من شباب الجفرة، وقفة احتجاجية أمام المجلس التسييري الجفرة، للمطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتواصل مع مختلف المؤسسات بالدولة، لتمكينهم من العمل بقطاعات الدولة، خاصة قطاع النفط، كما طالب المحتجون المؤسسة العامة للنفط بتمكينهم من العمل، هذا وتسلم تسييري الجفرة مطالب المشاركين بالوقفة الاحتجاجية لإحالتها إلى جهات الاختصاص.
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قناة ليبيا
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